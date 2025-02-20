Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altına Alındı
Siirt'in Baykan ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında baykuş yine doğaya salınacak.
Siirt'in Baykan ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.
Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen baykuş, tedavi altına alındı.
Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel