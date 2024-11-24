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Yaralı Kukumav Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kukumav Kuşu Tedavi Altına Alındı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu, doğa koruma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kukumav kuşunu bulan vatandaş, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Kukumav kuşu, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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