Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilen kızıl şahin, tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Hamidiye köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel