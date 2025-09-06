Haberler

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Tokat'ın Turhal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. Kuş, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, devriye görevi sırasında Tatlıcak köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu.

Ekipler, yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

