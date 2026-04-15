Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi edilecek olan şahin, iyileştiğinde doğaya bırakılacak.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kocabeyli köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan