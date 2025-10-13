Haberler

Yaralı Kızıl Şahin Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de bir vatandaşın ihbarı üzerine, yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen kuş, Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü ve tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Merkeze bağlı Özbağ Beldesi Kızılca mevkisinde bir vatandaşın "Yaralı kızıl şahin" gördüğünü ihbar etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aynı bölgede yaralı halde bir kızıl şahin buldu.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilerek yaralı kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

Tedavisinin ardından yaralı kuş, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne getirilerek rehabilitasyon sürecine alındı.

Kızıl şahinin iyileşme sürecinin ardından, tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
