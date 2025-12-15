Haberler

Tedavi edip doğaya bıraktığı kızıl şahin, aylar sonra geri döndü

Güncelleme:
Yüksekova'da dağ rehberi İskender Kahraman, tedavi edip doğaya saldığı kızıl şahinin geri dönmesiyle duygusal anlar yaşadı. Kahraman, kuşun sadakatine inanıyor ve ona bakım yapmaya devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dağ rehberi İskender Kahraman'ın evinde tedavi edip, doğaya bıraktığı kızıl şahin, 6 ay sonra geri döndü. Kahraman, "Hayvanlarda ciddi bir sadakat var. Yediği, içtiği ve enerji aldığı yeri unutmamış. Şimdi birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.

Reşko Trekking Spor Kulübü yöneticisi ve dağ rehberi İskender Kahraman, 2 yıl önce Yüksekova'nın Cilo Dağları'nda tur rehberliği yaptığı sırada yaralı bulduğu yavru kızıl şahini evine götürdü. Yaklaşık 6 ay şahini tedavi edip, bakımını üstlenen Kahraman, bahar aylarında kuşu doğal yaşam alanına bıraktı. Doğaya salınan kızıl şahin, 2 ay önce Yüksekova'nın Kışla Mahallesi'nde yaşayan Kahraman'ın evinin önüne geldi. Kuşu karşısında gören Kahraman, büyük mutluluk yaşadı.

'GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Eve gelen şahini yeniden beslemeye başlayan ve zaman zaman kuş için santur çalan İskender Kahraman, "2 yıl önce doğada yaralı ve yavru halde bulduğum kızıl şahini evime getirmiştim. Yaklaşık 6 ay boyunca bakımını yaptım. İyileştikten sonra yaşam alanına geri bıraktım. Ancak aylar sonra tekrar evime geldi. Onu evimin önünde görünce çok duygulandım. Hayvanlarda ciddi bir sadakat var. Yediği, içtiği ve enerji aldığı yeri unutmamış. Şimdi birlikte vakit geçiriyoruz ve ona elimden geldiğince bakıyorum" dedi.

'ŞİMDİ BIRAKIRSAM, HAYATTA KALMAYABİLİR'

Kuşun tembelleşmemesi ve avlanma yeteneklerini kaybetmemesi için dikkatli davrandığını belirten Kahraman, "Av özelliklerini kaybetmemesi için çok fazla et vermiyorum. Bahar aylarına kadar bana eşlik edecek. Kızıl şahin, en güçlü şahin türlerinden biridir. Şu an onu bırakmam doğru değil. Doğa Koruma ekipleri de bu tür kuşları bir süre besledikten sonra uygun zamanda doğaya bırakıyor. Şimdi bırakırsam, hayatta kalamayabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
