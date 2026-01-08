Giresun'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar DKMP Şefliğine teslim edildi.

Kızıl şahinin yapılan kontrollerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ayaklarının soğuktan donmak üzere olduğu ve kanadında kırık bulunduğu tespit edildi.

Veteriner hekimlerce tedavisine başlanılan kızıl şahinin, rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Öte yandan Yağlıdere ilçesinde belediye ekiplerince fındık bahçesinde bitkin halde bulunan doğan da kontrollerinin ardından doğaya salındı.