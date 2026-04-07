Batman'da yaralı bulduğu kızıl şahini besleyip, ekiplere teslim etti

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Edip Turgut, bağ budadığı sırada kanadından vurulmuş ve bitkin halde bulduğu kızıl şahini evinde besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Gercüş ilçesinde bağında budama işleriyle uğraşan Edip Turgut, çalışma yaptığı alanın yakınındaki tarlada hareketsiz duran bir kuş fark etti. Yaklaştığında, bitkin haldeki kuşun kanadından yaralanmış bir kızıl şahin olduğunu anlayan Turgut, hayvanı evinde besledi. Turgut'un ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini teslim aldı. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

'ALMASAYDIM ÖLECEKTİ'

Yaralı kuşu et ve suyla beslediğini belirten Turgut, "Bağımda budama yaparken yan taraftaki tarlada fark ettim. Yanına gittiğimde kanadından yaralandığını ve bitkin halde olduğunu gördüm. Orada öylece duruyordu; eğer almasaydım ölecekti. Tüfekle yaralandığı belliydi. Eve getirip besledim, biraz kendine gelince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve ait olduğu doğaya döner" dedi.

