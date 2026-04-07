Batman'da yaralı bulduğu kızıl şahini besleyip, ekiplere teslim etti

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ budarken yaralı bir kızıl şahini bulan Edip Turgut, kuşu besleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Gercüş ilçesinde bağında budama işleriyle uğraşan Edip Turgut, çalışma yaptığı alanın yakınındaki tarlada hareketsiz duran bir kuş fark etti. Yaklaştığında, bitkin haldeki kuşun kanadından yaralanmış bir kızıl şahin olduğunu anlayan Turgut, hayvanı evinde besledi. Turgut'un ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini teslim aldı. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

'ALMASAYDIM ÖLECEKTİ'

Yaralı kuşu et ve suyla beslediğini belirten Turgut, "Bağımda budama yaparken yan taraftaki tarlada fark ettim. Yanına gittiğimde kanadından yaralandığını ve bitkin halde olduğunu gördüm. Orada öylece duruyordu; eğer almasaydım ölecekti. Tüfekle yaralandığı belliydi. Eve getirip besledim, biraz kendine gelince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve ait olduğu doğaya döner" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...