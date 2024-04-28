Yaralı kartalın tedavisi başladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kartalın tedavi süreci başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilen kartal, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı kartalın tedavisine başlandı.
Jandarma ekipleri, Mızraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanı kontrol ettikleri sırada bir kartalın yaralı olduğunu fark etti.
Olayın bildirilmesi üzerine kartalı teslim alan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tedaviye başladı.
Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.