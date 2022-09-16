Son dakika haberleri | Yaralı kartala üniversite sahip çıktı Güncel Haberler Son dakika haberler: Çubuk ilçesindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) yerleşkesinde öğrencilerin bulduğu yaralı kartala güvenlik görevlileri sahip çıktı. Çubuk ilçesindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) yerleşkesinde öğrencilerin bulduğu yaralı kartala güvenlik görevlileri sahip çıktı. AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde durakta otobüs bekleyen üniversite öğrencileri kartal yavrusu gördü. Yavru kartalın uçamadığını fark eden öğrenciler kartalın diğer hayvanlar tarafından zarar görmemesi için koruma altına alarak durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlisi Zafer Bektaş, yaralı kartal yavrusunu alarak su ve et ile besledi. Daha sonra durumu AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya bildiren Bektaş, yaralı kartalın tedavisi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderileceğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Esenboğa Külliyesi Güncel Haberler Son Dakika

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