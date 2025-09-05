Haberler

Yaralı Kartal Tedavi Altına Alındı

Muş'un Hasköy ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yaralı halde bulunan bir kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Kartal, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yukarıüçdam köyü kırsalında devriye görevi sırasında yaralı kartalı fark etti.

Jandarma ekipleri, bulunduğu yerden aldıkları yaralı kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Tedavi altına alınan kartal, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.

