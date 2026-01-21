Yaralı bulduğu karacayı evine götürdü
Bartın'da bir köylü, yoğun kar yağışı sırasında yaralı bir karacayı bulup evine götürdü. Çekilen görüntülerde, köylünün karacaya gösterdiği ilgi dikkat çekti. Köylü daha sonra karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.
BARTIN'da yaralı bulduğu karacayı evine götürüp, bakan köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi.
Merkeze bağlı Arıt Çöpbey köyünde oturan kişi, yoğun kar yağışı sırasında dere kenarında yaralı halde bulduğu karacayı evine götürdü. Burada karacaya bakıp, seven köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra köylü, yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Karacanın tedavisi sonrasında doğaya salınacağı öğrenildi.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel