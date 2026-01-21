Yaralı bulduğu karacayı evine götürdü

BARTIN'da yaralı bulduğu karacayı evine götürüp, bakan köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi.

Merkeze bağlı Arıt Çöpbey köyünde oturan kişi, yoğun kar yağışı sırasında dere kenarında yaralı halde bulduğu karacayı evine götürdü. Burada karacaya bakıp, seven köylünün o anları, cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra köylü, yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Karacanın tedavisi sonrasında doğaya salınacağı öğrenildi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,