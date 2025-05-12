Yaralı Karaca, Asarcık'ta Tedavi Altına Alındı

Samsun'un Asarcık ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Asarcık-Kavak Karayolu'nun Armutlu mevkisinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacayı vatandaşlar fark etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri, yaralı karacayı tedavisi için Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Karacanın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.