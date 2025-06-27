Yaralı Karabatak ve Karga Doğaya Bırakıldı

Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karabatak ve karga, doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından yaralı bulunduktan sonra Küre İlçe Jandarma Komutanlığına bırakılan karabatak ile Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinin havalandırma boşluğuna düşen karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner kontrolünde tedavileri tamamlandıktan sonra bir müddet gıda takviyesi yapılan yaban kuşları doğal ortamlarına bırakıldı.