Yaralı Karabatak ve Karga Doğaya Bırakıldı
Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karabatak ve karga, doğal ortamlarına geri bırakıldı. Yaralı kuşlar, veteriner kontrolünde tedavi edilerek gıda takviyesi aldı.
Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karabatak ve karga, doğaya bırakıldı.
Vatandaşlar tarafından yaralı bulunduktan sonra Küre İlçe Jandarma Komutanlığına bırakılan karabatak ile Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinin havalandırma boşluğuna düşen karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Veteriner kontrolünde tedavileri tamamlandıktan sonra bir müddet gıda takviyesi yapılan yaban kuşları doğal ortamlarına bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel