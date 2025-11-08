Haberler

Yaralı Bozayı Sarıkamış'ta Kurtarıldı

Güncelleme:
Kars Sarıkamış'ta yol kenarında yaralı halde bulunan bozayı, köpek saldırısına uğradığı düşünülerek Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin ardından bozayının doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

KARS Sarıkamış'ta yol kenarında yaralı halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kontrollerinde kırık tespit edilmeyen bozayının vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, tedaviye alındı.

Bozayı, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
