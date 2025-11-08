Yaralı Bozayı Sarıkamış'ta Kurtarıldı

KARS Sarıkamış'ta yol kenarında yaralı halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kontrollerinde kırık tespit edilmeyen bozayının vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, tedaviye alındı.

Bozayı, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.