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Yaralı Balaban Kuşu Tedavi Altına Alındı

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi. Kuş, veteriner kontrolünden geçecek ve sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşama dönecek.

Balaban kuşuna uzanan şefkat eli

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan balaban kuşu tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

Karayazı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan balaban kuşu önce İlçe Tarım Müdürlüğü personeline götürüldü. Burada genel kontrolleri yapılan kuş daha sonra Erzurum Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner kontrolü ve incelemesi yapılan balaban sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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