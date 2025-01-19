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Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir akbaba buldu. Kanadı kırık olan akbaba, tedavi edilmek üzere ilçe merkezine götürüldü.

Yaralı akbabayı ölmek üzereyken jandarma buldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devriye nöbetindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı akbaba buldu. Kanadı kırık ve kan kaybı yaşayan akbaba tedavisi yapılmak üzere ilçe merkezine götürüldü.

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı ile Mudurnu ilçesine birbirine bağlayan yolda jandarma ekipleri devriye nöbetine çıktı. Rutin denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler yol kenarında yaralı bir akbaba gördü. Hayvanın kanadından yaralı olduğunu gören ekipler, ekip aracıyla akbabayı jandarma karakoluna götürdü. İlçe veterineri Ahmet Baş tarafından yaralı akbabanın karakolda kontrolleri yapıldı. Veteriner hekim tarafından akbabanın çok kan kaybettiği ve kanadının kırık olduğu tespit edildi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı akbaba tedavisi yapılmak üzere jandarmadan teslim alındı.

Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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