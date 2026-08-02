Yaraladığı kişilere otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü yakalandı

MERSİN'de otomobiliyle çarptığı motosikletten yola savrulan yaralıların üzerinden geçerek kaçan şüpheli M.R.Y. (20) gözaltına alındı.

Kaza, 31 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. M.R.Y. yönetimindeki 34 AKV 057 plakalı otomobil, şeridinden çıkıp karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, 1 çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, aracından inip kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. M.R.Y., daha sonra yerdeki 2 yaralının üzerinden geçip kaçtı. Sürücüyü durdurmak isteyen 1 kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunan şüpheli M.R.Y.'nin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu M.R.Y., Güneykent Mahallesi'nde saklandığı adreste gözaltına alındı. Çeşitli kural ihlallerinden 47 bin 246 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulup, aracı trafikten menedildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı