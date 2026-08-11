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Atık Malzemeleri Oyuncak Yapıp Çocukları Sevindiriyor

Atık Malzemeleri Oyuncak Yapıp Çocukları Sevindiriyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Bahtınur Ezgeç, yaptığı el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirle çocukları sevindiriyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Bahtınur Ezgeç, yaptığı el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirle çocukları sevindiriyor.

Ezgeç, 11 yıldan bu yana atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli oyuncaklar ve süs eşyaları yapıyor.

Bugüne kadar çok sayıda ürün ortaya çıkaran, sergiler açan Ezgeç, elde ettiği gelirlerle de hasta, yetim ve öksüz çocuklara destekte bulunuyor.

Bahtınur Ezgeç, AA muhabirine, çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atık malzemeleri değerlendirerek onları güzel oyuncaklara ve süs eşyalarına dönüştürdüğünü anlatan Ezgeç, yaptığı çalışmayla hem kendini iyi hissettiğini hem de çocukları sevindirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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