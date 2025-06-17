Yapı Kredi World Akustik Konser Serisi'nin Yedinci Konuğu Göksel

Yapı Kredi bomontiada'nın 2019'dan bu yana Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği "World Akustik" konser serisi yedinci yılında Göksel'i konuk edecek.

Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, Türk pop müziğinin güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, 27 Haziran'da sahne alacak.

"World Akustik" konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.???????