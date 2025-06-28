Yapay Zeka ile Bilim Farkındalığı Artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında İstanbul'da yapay zeka konulu program düzenlendi.

Fatih Merkez Kütüphanesi'ndeki etkinlikte konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim farkındalığını toplumun geniş kesimlerine ulaştırmanın önemine işaret ederek, Türkiye'nin özellikle TEKNOFEST ile bilime seyirci kalmaktan çıkıp, bilimin paydaşı haline geldiğini söyledi.

Geçmişte bilimin, insanların bireysel merakı ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılmasıyla geliştiğini ancak bugün bilimsel üretimin toplumsal bir dönüşümle ilerlediğini dile getiren Mandal, "Toplum için bilim veya bilgi üretmekten daha çok, toplumla birlikte bilim, bilgi üretmek ve teknolojiyi geliştirmek noktasına gidiyoruz. Bu sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın geldiği bir dönüşüm noktası. Artık teknolojinin sadece kullanıcısı değil, tasarlayıcısı, geliştiricisi ve üreticisi olma zamanındayız." diye konuştu.

Mandal, şu anda yapay zekanın çok az bir kısmıyla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl üniversiteye girecek arkadaşımız için konuştuğumuzda, 5 yıl sonrası için yapay zeka birinci sıradaki aranan yetkinlik olacak. Fen, mühendislik, sosyal, beşeri, sağlık... Hangi alana gidilirse gidilsin birinci sırada aranacak beceri yapay zeka." dedi.

Etkinlikte "Yapay Zekanın Uygulama Alanları" konulu sunum yapan İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berk Üstündağ da yapay zekanın sağlık, eğitim, tarım ve sanayi gibi farklı alanlardaki kullanımına değindi.

Üstündağ, yapay zekanın çok konuşulmasından ötürü zihinlerde önemini kaybedebildiğini ve gelişiminin fark edilemediğini belirterek, "Mesela yanınızdaki bebeğin büyüdüğünü siz fark edemiyorsunuz ama onu iki ay aralıkla gören kişi fark ediyor. Yapay zeka da hızlı bir şekilde hayatımızda yerini alıyor." dedi.

Yapay zekanın kültürel yaşam şeklinde devrime neden olduğunu vurgulayan Üstündağ, yapay zekanın tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi verdi.

Üstündağ, yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisine ilişkin de "Bize 'Yapay zekaya kod yazdırabiliyorsak ileride bilgisayar mühendisliğinin yerini alacak mı?' diye soruluyor. Bilgisayar mühendisi sadece kod yazmıyor, aynı zamanda mühendislik yapıyor. Bilgisayar mühendislerinin bir süre daha işinin azalmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.