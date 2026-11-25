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Askeri operasyonlarda hedef belirleme ve saldırı kararlarında yapay zeka kullanımının yaygınlaşması, sivillerin korunması ve olası savaş suçlarında kimin sorumlu tutulacağına ilişkin tartışmaları artırırken, uzmanlar teknolojinin devletlerin, askeri personelin ve sistemi kullananların hukuki sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına dikkati çekiyor.

Yapay zeka sistemleri askeri operasyonlarda büyük miktarda veriyi analiz etmek, olası hedefleri belirlemek ve karar alma süreçlerine destek vermek amacıyla kullanılıyor.

Bu sistemlerin operasyonları hızlandırma ve hedef belirlemede hassasiyeti artırma potansiyeli olsa da hatalı değerlendirmeler sonucunda sivillerin zarar görmesi ve hukuki sorumluluğun belirlenmesiyle ilgili endişeler de bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında kullandığı Lavender ve The Gospel gibi yapay zeka destekli hedef belirleme sistemleri de teknolojinin askeri operasyonlardaki rolüne ve sivillerin korunmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıyor.

Köln Üniversitesinde ceza hukuku alanında Emeritus Profesör Thomas Weigend ile Queensland Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Dr. Renato Wolf, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, yapay zeka destekli silahların kullanımında insan sorumluluğunun önemine dikkati çekti.

Sorumluluk boşluğu cezasızlık riski yaratabilir

Weigend, mevcut hukuk sisteminde yapay zeka sistemlerinin veya makinelerin cezai sorumluluk taşımasının mümkün olmadığını belirterek, bu sistemlerin ahlaki anlamda sorumlu aktörler olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Yapay zeka sistemlerinin iyi ve kötü arasında ayrım yapamadığına, cezai yaptırımın anlamını kavrayamayacağına işaret eden Weigend, bu nedenle cezai sorumluluğun insanlara ait olması gerektiğini vurguladı.

Weigend, yapay zeka destekli silahın hukuka aykırı biçimde sivilleri öldürmesi halinde sorumluluğun komutanlara, sistemi kullanan askeri personele veya sistemi geliştirenlere yüklenebileceğini belirtti.

Uluslararası ceza hukukunda komuta sorumluluğunun, komutanların emrindeki askerlerin işlediği suçlardan belirli koşullarda sorumlu tutulabilmesini öngördüğünü hatırlatan Weigend, yapay zeka sistemlerinin daha bağımsız hareket etmesinin bu sorumluluğun belirlenmesini güçleştirebileceğine dikkati çekti.

Bu durumun "sorumluluk boşluğu" oluşturabileceğini belirten Weigend, makinenin cezai sorumluluk taşıyamadığı ve sistemi kullanan kişinin de saldırıya ilişkin kastı kanıtlanamadığı durumlarda kimsenin sorumlu tutulamayabileceğini söyledi.

Weigend, bu ihtimale ilişkin olarak "Bir şey yaşanabilir, örneğin çocuklar öldürülebilir ve bundan sorumlu tutulan hiç kimse olmayabilir." ifadesini kullandı.

Yapay zeka sistemlerini geliştirenlerin ve bu sistemleri sağlayanların da belirli koşullarda sorumlu tutulabileceğini dile getiren Weigend, kontrol edilemeyeceğini bildikleri bir sistemi buna rağmen teslim eden geliştiricilerin olası bir savaş suçunda cezai sorumlulukla karşılaşabileceğini belirtti.

Weigend, "Teslim ettiğiniz sistemin kontrol edilemez olduğunu, uygun denetim olmadan hareket edeceğini ve büyük zarara yol açacağını biliyorsanız ve buna rağmen sistemi teslim ediyorsanız, bir savaş suçu işlendiğinde savcı, örneğin sivillerin ölümüne kasten yol açtığınızı ileri sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletler ve komutanlar sorumluluktan kaçamaz

Renato Wolf da uluslararası insancıl hukukta yapay zeka kullanımını doğrudan yasaklayan bir kural bulunmadığını ifade ederek, "Yapay zekanın tek başına kullanılması savaş suçu oluşturamaz ancak yapay zeka destekli silahlarla savaş suçu işlenmesi elbette mümkündür." dedi.

Wolf, "Devletlerin ve askeri komutanlarının, sivil nüfusu koruyan uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma yükümlülüğü vardır. Askeri yapay zekanın kullanılması bu durumu hiçbir şekilde değiştirmez." ifadesini kullandı.

Devletlerin ve komutanların kullandıkları silahları edinme, test etme ve ne zaman kullanacaklarına karar verme yetkisine sahip olduğunu belirten Wolf, gerekli özeni göstermeden veya silahın nasıl hareket edeceğini anlamadan yapay zeka destekli silahları kullanmaları halinde sorumluluğun kendilerine ait olduğunu vurguladı.

Wolf, bu konuda "Silahın ne yapacağını anlamıyorlarsa bu onların hatasıdır. Hesap verebilir olmadıklarını varsaymak için bir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan denetimi saldırı öncesindeki kararları da kapsıyor

Yapay zeka sistemlerinin hedef belirleme süreçlerinde insan denetiminin ne ölçüde etkili olduğu da tartışılan konular arasında yer alıyor.

Wolf, yapay zeka destekli karar destek sistemlerinin büyük miktarda veriyi analiz ederek insan operatörlere hedef önerileri sunduğunu ancak insan denetiminin yalnızca operatörün bu önerileri onaylayıp reddettiği aşamayla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Hangi hedef türlerinin belirleneceği ve bu hedeflerin hukuka uygun askeri hedef sayılıp sayılmayacağı gibi kararların sistem kullanılmadan önce insanlar tarafından alındığını dile getiren Wolf, insan kontrolünü değerlendirmek için silahın kullanılmasından önceki karar alma süreçlerinin de dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Weigend ise bir hedefin yanlış belirlendiğinin veya saldırıda hastanenin vurulduğunun fark edilmesi halinde müdahale için geç kalınabileceğini aktararak, "Uzmanlar dahi bu sistemlerin nasıl ve ne tür kararlar alacağını öngöremiyorsa, şahsen insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda kullanılmamaları gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yeni silahlar genellikle çatışmalardan sonra düzenlemeye tabi tutuluyor

Weigend, mevcut uluslararası insancıl hukuk kurallarının yapay zeka teknolojilerini dikkate almadığını ve UCM Roma Statüsü'nde bu alana özgü hükümlerin bulunmadığını belirterek, yeni kurallar geliştirilmesinin yararlı olabileceğini ifade etti.

Wolf ise mevcut kuralların yapay zeka destekli silahları büyük ölçüde kapsadığını, asıl sorunun bunların savaş alanında uygulanmasında yaşandığını vurguladı.

Yapay zekanın askeri operasyonlarda hem hedef belirleme hassasiyetini artırabileceğini hem de sivil zararı büyütebileceğini kaydeden Wolf, teknolojinin saldıran tarafın riskini azaltarak çatışma başlatma eşiğini düşürebileceğine dikkati çekti.

Wolf, "Ne yazık ki savaşlarda kullanılan yeni silah ve teknolojilerin ortaya çıktıkları anda düzenlemeye tabi tutulmaması olağan bir durum. Bu silah ve teknolojiler, genellikle ancak gerçek çatışmalarda kullanıldıktan sonra düzenlemeye tabi tutuluyor veya yasaklanıyor." diyerek, misket bombaları ve kara mayınlarını buna örnek gösterdi.

Kaynak: AA