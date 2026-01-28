Haberler

DMM'den Suriye'de yapay zeka destekli dezenformasyon uyarısı

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin Suriye'deki güncel gelişmelerle artış gösterdiğini açıkladı. Kamuoyunun dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığının tespit edildiğini açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir. Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zeka ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zeka destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
