Yankı Bağcıoğlu: "Yunanistan Başbakanı’nın Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir"
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesidir" dedi.
(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesidir" dedi.
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yunanistan Başbakanı'nın Meis'te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskeri statüsünün açık ihlalinin belgesidir. Egemenliği tartışmalı Fener ve Karaada ziyaretleri ise güven artırıcı önlemlerin ruhuyla bağdaşmayan, tahrik edici adımlardır."