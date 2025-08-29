Yangından Kurtarılan Kaplumbağa Doğaya Salındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl ile Diyarbakır sınırında çıkan orman yangınında, alevler arasında kalan kaplumbağa jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir alana taşındı.

BİNGÖL ile Diyarbakır sınırında dün çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır ile Bingöl sınırında yer alan Tabantepe mevkiinde, dün henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiyesi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, yangından etkilenen bir kaplumbağayı güvenli bir alana taşıdıktan sonra üzerine su döktü. Kurtarılan kaplumbağa, yeniden doğal yaşam alanına salındı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.