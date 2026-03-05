Haberler

Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 71 yaşındaki Cahit Tanıl hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Cahit Tanıl (71), hayatını kaybetti.

Yangın, gece yarısı Sarıcalar Mahallesi Kocapınar Caddesi'ndeki Cahit Tanıl'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Büyüyen alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede Cahit Tanıl'ın, cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Tanıl'ın, cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
