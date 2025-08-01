Yangında Yaralanan Orman Personeli Tedavi Sürecini Tamamladı

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık hattında 5 gün süren orman yangınında yaralanan 3 personel, tedavilerinin ardından mesai yapmaya başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'da kontrol altına alınan yangında yaralanan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Navgasın, Fikri Kahvecioğlu ve Tolunay Şen'in tedavileri tamamlandı.

Sağlığına kavuşan 3 kişi, Yoğunduvar İlk Müdahale Ekibi'ndeki mesailerine geri döndü.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, göreve başlayan personeli ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık'a bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli'ne bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Temmuz'da yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı.