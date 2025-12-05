Haberler

Bedensel engelli, evinde çıkan yangında öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 63 yaşındaki bedensel engelli Asım Bal, hastanede hayatını kaybetti. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan bedensel engelli Asım Bal (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'ndeki saat 11.00 sıralarında bedensel engelli Asım Bal'ın (63) tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evden çıkamayan bedensel engelli Asım Bal ağır yaralandı. Bal, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Dilovası Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

