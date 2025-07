AKUT Gönüllüsü Muharrem Can'ın Babası: 'Oğlum Tüm Ömrünü Vatana ve Millete Adadı'

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, jet eğitim uçağı HÜRJET'in başmühendisi Muharrem Can'ın (42) babası İbrahim Can, "HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi. Özellikle HÜRJET'in ilk uçtuğu andaki sevincini bir görseydiniz, uçak havalandığında sevincini ilk bizimle paylaştı. Sevinçten neredeyse uçaktan önce o uçacaktı" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Afyonkarahisar sınırına geçen orman yangınında şehit olan 10 kişiden AKUT gönüllüsü Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş mühendisi Konyalı Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, evinde taziyeleri kabul ediyor. İbrahim Can, kendisine taziyeye gelen oğlunun AKUT'tan arkadaşlarına sarılarak ağladı.

'ONA BİR ŞİKAYETİM YOK'

TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in başmühendisi olan oğluyla gurur duyduğunu söyleyen İbrahim Can, "Şehit oğlum kendisini vatana, millete, hayra, hasenata adamış bir çocuktu. Evlenmedi, ömrünü fakire, fukaraya, çocuklara ve işine vakfetti. 'Bu işlere bakacağım' diye bize hiç zaman ayırmadı. Ama bu konuda ona bir şikayetim yok. Vatan ve millet sağ olsun" diye konuştu.

'TÜM ÖMRÜNÜ BU İŞE VAKFETTİ'

Oğlunun ANKA 3 projesinin de mühendisliğini yaptığını ifade eden İbrahim Can, "Oğlum makine mühendisiydi. TAİ'de önce ANKA 3 projesinde çalıştı. Onları sonuçlandırdıktan sonra HÜRJET'e geçti. HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi. Arkadaşlarıyla beraber bu projeyi yürütüyordu. Tüm ömrünü bu işe vakfetti. Onunla gurur duyuyorum. HÜRJET'in başka ülkelere satışından gurur duyuyordu. Özellikle HÜRJET'in ilk uçtuğu andaki sevincini bir görseydiniz, uçak havalandığında sevincini ilk bizimle paylaştı. Sevinçten neredeyse uçaktan önce o uçacaktı" dedi. Şehit Can'ın cenazesi, bugün Karatay ilçesi Elmacı Camisi'nde cuma namazı sonrası Elmalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA