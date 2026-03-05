Haberler

Yalnız yaşayan engelli, yangında hayatını kaybetti

Güncelleme:
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Cahit Tanıl (71), toprağa verildi.

Yangın, gece yarısı Sarıcalar Mahallesi Kocapınar Caddesi'ndeki Cahit Tanıl'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Cahit Tanıl'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğuştan tek bacağı olmayan bedensel engelli Tanıl'ın cenazesi, otopsi sonrası ilçeye bağlı Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Sarıcalar Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cahit Tanıl, Sarıcalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

