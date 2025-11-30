Tarsus'ta Yangın Sonrası Boşaltılan Bina Çöktü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir süre önce çıkan yangında hasar gördükten sonra boşaltılan bina, yağış sonrası çöktü.

Tarsus ilçesi Şehitkerim Mahallesi 4408 Sokak'ta 10 Ekim'de çıkan yangında üç ahşap ev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evler kullanılamaz hale geldi. Sit alanı olması nedeniyle müdahale edilemeyen evlerden biri yağmur nedeniyle bugün sabaha karşı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bina yola devrilirken, olayda şans eseri kimse zarar görmedi. Ekipler bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlattı.