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Yangında ölen Melike'nin karnesi, okul sırası ve mezarına bırakıldı

Yangında ölen Melike'nin karnesi, okul sırası ve mezarına bırakıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın karnesi, önce sırasına ardından mezarına bırakılarak dualar edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz hafta müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Melike Demirkaya'nın (7) karnesi, önce sırasına, ardından mezarına bırakılıp dualar edildi.

20 Haziran'da Kızıltepe ilçesi kırsal Büyüktepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Melike Demirkaya, hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ve babası ile 3 kardeşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Otopsi işlemlerinin ardından Melike'nin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

MELİKE, KARNE GÜNÜ UNUTULMADI

Büyüktepe İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Melike için karne gününde duygusal anlar yaşandı. Sınıf öğretmeninin hazırladığı yıl sonu karnesi önce Melike'nin sırasına bırakıldı, ardından öğretmenleri ve arkadaşları tarafından mezarına götürüldü. Sınıf arkadaşları da Melike'nin sırasına ve mezarına gül bırakarak dua etti.

'KALBİMİN BİR PARÇASINI MELİKE'NİN YANINDA BIRAKIYORUM'

Tayini çıkan Melike'nin sınıf öğretmeni, karne dağıtımı sırasında yaptığı konuşmasında, "Onlarla büyüdüm, onlarla güldüm. Ancak bu son yılımızda, bu okulun koridorlarında sadece ayrılık hüznünü değil, yüreğimizi kor gibi yakan en derin acıyı da beraber yaşadık. Bu okuldan ayrılırken kalbimin bir parçasını, zamansız gidişiyle hepimizi derin bir yasa boğan sevgili öğrencimiz Melike'nin yanında bırakıyorum. O, 12 yıllık meslek hayatımda yüzümde tebessüm bırakan, sırasına her baktığımda içimi ısıtan en özel çocuklardan biriydi. Bugün burada bir yanımız buruk, bir sandalyemiz boş. Evet, Melike artık aramızda değil ama biliyorum. Onun o güzel gülüşü, temiz kalbi ve masumiyeti ben bu okuldan gitsem de sizler burada kalsanız da Büyüktepe İlkokulu'nun koridorlarında yankılanmaya devam edecek. Biz seni hiç unutmayacağız güzel kızım. Mekanın cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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