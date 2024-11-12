Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Adli Tıpta
Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası cenazelerin yakınlarına teslim edileceği ve defnedileceği öğrenildi.
5 KARDEŞİN CENAZESİ ADLİ TIPTA
Selçuk ilçesinde, devrilen elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Aras Bulut, Masal Işık, Aslan Miraç, Funda Peri, Fadime Nefes Akcan kardeşler, Selçuk ilçesinde bulunan Acarlar Mezarlığı'nda bugün defnedilecek.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,