Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Adli Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğuyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Olayın ardından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.