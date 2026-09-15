Yangında, 2 öğrenci dumandan etkilendi

KARABÜK'te 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, 2 yabancı uyruklu öğrenci dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 2 yabancı uyruklu öğrenci dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı