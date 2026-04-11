Haberler

Kastamonu'da yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Kastamonu'da yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bakkal, iş yerindeki yangına müdahale etmek isterken düşerek yaşamını yitirdi. Olay, yangının çıktığı binanın çatı katında meydana geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bakkal işleten Erdal Mensur (42), iş yerinin bulunduğu binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına müdahale etmek için çatıya çıktı.

Mensur, bu sırada dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mensur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mensur'un cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

