Yangına Müdahale Eden Uçak Zorunlu İniş Yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan yangına müdahale eden söndürme uçağı, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrarken kaza kırıma uğrayarak zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumu iyi, uçak ise askeri helikopterle Ankara'ya taşındı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan yangına müdahale ederken Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaza kırıma uğrayan uçak, yapılan incelemelerin ardından askeri helikopterle alınarak Ankara'ya götürüldü.

Olay, 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan uçağın pilotu Hasan Bahar, taburcu edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen kaza kırım ekibi uçakta incelemede bulundu. Görevlilerin incelemesinin ardından 1,5 tonluk 2 su tankı, vinçle kamyonete yüklendi. Uçak ise bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara'ya götürüldü.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
