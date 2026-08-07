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Ceyhan'da İtfaiye Arazözü Devrildi: 3 Yaralı

Ceyhan'da İtfaiye Arazözü Devrildi: 3 Yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Araçta sıkışan 3 itfaiye eri, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yangına müdahaleye giderken itfaiye arazözü refüje devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan 3 itfaiye eri, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde D-400 kara yolu Kösreli mevkisinde meydana geldi. Azizli Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmeye giden Veysel K. yönetimindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye erleri Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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