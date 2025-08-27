Yangın Söndürme Uçağı Askeri Helikopterle Taşındı

Burdur'da kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri bir helikopterle Karacaören Baraj Gölü'nden alınarak Antalya'ya taşındı.

ASKERİ HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde 2 gün önce kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarılarak bölgeden taşındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter, uçağı taşımak amacıyla göle geldi. Önce uçağın yakınındaki bir alana iniş yapan çift pervaneli helikopter daha sonra havalanıp uçağın bulunduğu noktaya yaklaştı. Uçağa doğru alçalan helikopterden sarkıtılan halat, aşağıdaki görevliler tarafından bağlandı. Helikopter daha sonra halata bağlanan uçakla birlikte havalanarak, bölgeden ayrıldı. Uçağın Antalya'ya taşındığı ve işlemlerine burada devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
