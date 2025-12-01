Yangın Kurtarma Operasyonu ve İtfaiye Eri Cihat Oruç'un Kahramanlığı

'DUMANDAN ETKİLENME İHTİMALİM VARDI AMA BEN VATANDAŞ GİBİ PANİK YAPMADIM'

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Ali Oğlakçı'yı, kendi hava maskesini vererek kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri Cihat Oruç, yaşananları anlattı.

Önceliklerinin insan canı olduğunu belirten Oruç, "Sabah vardiyayı aldığımızda arkadaşlarla beraber arabalarımızı kontrol ettikten sonra anons geldi. Evin yandığı yer bizim bölgemiz değildi. Oraya takviye olarak gittik. Hemen hemen Başiskele itfaiyesiyle aynı anda olay yerine vardık. Başiskele itfaiyesi müdahaleye başladığında biz de bir hortum atma gereği duyduk. İçeriye girdiğimizde yukarıda mahsur kalmalar olduğunu duyduk. Attığımız hortumu bırakarak direkt mahsur kalan vatandaşların yanına çıktım. Önceliğimiz insan kurtarmak, canlı kurtarmak. Her ne olursa olsun ilk önceliğimiz canlı. Yanar vaziyetteydi, binayı tahliye etmemiz lazımdı. Üst kata çıktığımda vatandaşın dumandan etkilendiğini gördüm. Onu alarak camın yanına doğru çektim. Sakin olmasını söyledim. Dumandan etkilendiğini, konuşamadığını, nefes alamadığını söyledi. Almış olduğumuz eğitimlerden dolayı sakin olmasını, nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. Ben maskemi çıkarttım, vatandaşa verdim. Dumandan etkilenme ihtimalim var ama ben vatandaş gibi panik yapmadım. Sonuçta duman yukarıya çıkıyor, devamlı çıkacak bir yer arıyor. Ben yerdeyim, kendimi biraz daha geri çektim. Dumanın olmadığı yerlerde biraz daha durdum. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyorum. Devamlı benim kontrolümün altındaydı. İyi misin, diye devamlı sordum. Merdiven aracına varana kadar hiçbir sıkıntı yoktu" dedi.

Haber: Ardacan UZUN/GÖLCÜK(Kocaeli),