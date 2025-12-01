Haberler

Yangın Kurtarma Operasyonu ve İtfaiye Eri Cihat Oruç'un Kahramanlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Başiskele'de çıkan yangında mahsur kalan vatandaş Ali Oğlakçı'yı kurtaran itfaiye eri Cihat Oruç, yaşananları anlatarak insan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Oruç, dumandan etkilenme ihtimaline rağmen panik yapmadan kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.

'DUMANDAN ETKİLENME İHTİMALİM VARDI AMA BEN VATANDAŞ GİBİ PANİK YAPMADIM'

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Ali Oğlakçı'yı, kendi hava maskesini vererek kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri Cihat Oruç, yaşananları anlattı.

Önceliklerinin insan canı olduğunu belirten Oruç, "Sabah vardiyayı aldığımızda arkadaşlarla beraber arabalarımızı kontrol ettikten sonra anons geldi. Evin yandığı yer bizim bölgemiz değildi. Oraya takviye olarak gittik. Hemen hemen Başiskele itfaiyesiyle aynı anda olay yerine vardık. Başiskele itfaiyesi müdahaleye başladığında biz de bir hortum atma gereği duyduk. İçeriye girdiğimizde yukarıda mahsur kalmalar olduğunu duyduk. Attığımız hortumu bırakarak direkt mahsur kalan vatandaşların yanına çıktım. Önceliğimiz insan kurtarmak, canlı kurtarmak. Her ne olursa olsun ilk önceliğimiz canlı. Yanar vaziyetteydi, binayı tahliye etmemiz lazımdı. Üst kata çıktığımda vatandaşın dumandan etkilendiğini gördüm. Onu alarak camın yanına doğru çektim. Sakin olmasını söyledim. Dumandan etkilendiğini, konuşamadığını, nefes alamadığını söyledi. Almış olduğumuz eğitimlerden dolayı sakin olmasını, nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. Ben maskemi çıkarttım, vatandaşa verdim. Dumandan etkilenme ihtimalim var ama ben vatandaş gibi panik yapmadım. Sonuçta duman yukarıya çıkıyor, devamlı çıkacak bir yer arıyor. Ben yerdeyim, kendimi biraz daha geri çektim. Dumanın olmadığı yerlerde biraz daha durdum. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyorum. Devamlı benim kontrolümün altındaydı. İyi misin, diye devamlı sordum. Merdiven aracına varana kadar hiçbir sıkıntı yoktu" dedi.

Haber: Ardacan UZUN/GÖLCÜK(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.