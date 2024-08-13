Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Adatepe köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2,5 hektarlık orman alanı, 1 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),