Yangın Faciasını Unutturmamak İçin Çarşaflarla Farkındalık Projesi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan'ın girişimiyle, farkındalık oluşturmak amacıyla 2 binanın camlarından 78 çarşaf sarkıtıldı.

İş insanı Doğan, yangın faciasına dikkati çekmek için harekete geçti.

Doğan, Paşaköy Mahallesi'nde kayınpederine ait şirket tarafından kaba inşaatı tamamlanan binaların camlarından, yangında hayatını kaybeden 78 kişi için aynı sayıda çarşaf sarkıttı.

İki binaya ayrıca, yangında yaşamını yitiren aileler tarafından kurulan "Başka Canımız Yok" Platformu ve 78 kişinin isimleri ile "İhmal Değil Olası Kast" yazılı pankartlar asıldı.