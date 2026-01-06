Haberler

Hatay'da Paketleme Tesisi Yangınında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir meyve-sebze paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 19 yaşındaki işçi Salih Yasugey hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 60 işçi tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, çalıştığı paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen Salih Yasugey (19) hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki meyve-sebze paketleme tesisinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisin tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, fabrikadaki konteynerlerde konaklayan 60 işçiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen işçi Salih Yasugey, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasugey, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasugey'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tahliye edilen işçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

