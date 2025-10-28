Yangın Davasında Mahkemeye Ara Verildi

MAHKEMEYE PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ARA VERİLDİ

Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası davasının 3'üncü duruşmasının 2'nci gününde 18 sanık ile avukatları savunmalarını yaptı. Mahkemeye 30 Ekim Perşembe sabahına kadar ara verildi. Perşembe günü, İl Özel İdare yetkilileri, otelin sahibi ve yöneticileri ile belediye çalışanları savunmalarını yapacak. 14 sanığın da savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davayla ilgili kararını açıklayacak.

Mutlu YUCA/BOLU,