Yangın Davasında Duruşma Gerilimli Anlarla Devam Ediyor

MÜŞTEKİ AVUKATLARI DİNLENDİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciası davasının ikinci duruşması, akşam verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. Duruşmaların yapıldığı Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna gelenler, polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarından geçtikten sonra davanın görüleceği duruşma salonuna alındı. İkinci celsenin ikinci duruşmasında, yargılanan 19'u tutuklu 32 sanık ile mağdurların yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları dinlendi.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIN

Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkemede sanıklara tepki göstererek, "Gözlerimin içine bakın. Gözlerimize bakıp anlattığınız La Fontaine masalları bizi kesmez. Mücadelemiz ömür boyu sürecek, katil sürüsü. Aile, muhteris cadı filmlerindeki gibi muhteris bir aile. Bu nasıl bir aile? Emine Mürtezaoğlu Ergül'ün patron olduğunu herkes bilir ama savcılık bilmiyor. Bilinçli taksirle yargılanması akıl alır gibi değil. Biz mahkemeden adalet istiyoruz. Vicdansızlar, ben çocuklarımın, torunlarımın mezarlarını her gün iki kez ziyaret ediyorum. Verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Belediye yetkilisi İrfan Acar, muhasebe müdürü ile 11 kez görüşme yapıyorsun. Sedat Gülener'in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın halasının oğlu olduğunu burada öğrendim. Bu adam belediye otobüslerinde kahyaydı. Tanju Özcan bu adamı belediyeye alıp 5 müdürlüğü bağlıyor. Çapın yetmez, liyakatin yetmez. Okuma yazma bilmeyen adamsın sen. İtfaiye müdürü de 'Babaannemin cenazesindeydim rapor tarihinde' diyor. İl Özel İdare ile ilgili durum zaten içler acısı. Biz kesinlikle organize şekilde olası kastla yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

Geçen hafta açıklanan mütalaa için aceleci davranıldığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

"İkinci duruşmadan bir hafta önce mütalaa sunmak nedir? Bu hız ne? Daha savcılık delil topluyor. Biz derli toplu bir yargılama istiyoruz. 78 canımız cayır cayır yandı. Dava ile ilgili acelemiz yok. Örnek olacak bir karar istiyoruz. Bizim infialimiz yatışmadı. Otel müdürünün bilinçli taksirle yargılanması nedir? Zeki, evlatlarımızı arasaydı böyle olmayacaktı. Zeki, en ağır cezayı alması gerekenlerden biridir. Biz size, heyetinize güveniyoruz. Tüm deliller toplansın. Sanık ve müşteki avukatlarının istediği tüm deliller toplansın" diye konuştu.

'CEYDA HACIBEKİROĞLU'NUN 'BENİM YETKİM YOK' AÇIKLAMALARI KARŞISINDA SESSİZ KALMAMAK İÇİN BURADAYIM'

Mahkemede tanık olarak ifade veren Gözde Uludağ, fotoğrafçı olduğunu ve sözleşmeyi Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirterek, "Muhatabım Ceyda Hacıbekiroğlu idi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun 'Benim yetkim yok' şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim" dedi.

MAĞDUR YAKINLARI SANIK KÜRSÜSÜNE YÜRÜDÜ, 'KATİL' DİYE BAĞIRDILAR

Hacıbekiroğlu'nun avukatının, 'Ceyda'nın ifadesini nereden biliyor?' şeklindeki sözleri salonda gerginlik yarattı. Mağdurların yakınları ayağa kalkarak avukatın üzerine yürüdü ve 'Katiller' diye bağırdı.

ARA VERİLDİ

Ceyda Hacıbekiroğlu ise Gözde Uludağ ile fotoğraf için anlaştığını kabul ederek, otelin güzel fotoğraflarının çekilmesi için anlaşma yaptıklarını söyledi. Hacıbekiroğlu'nun bu sözleri üzerine ayağa kalkan mağdur yakınları, "Pis katiller, yaşamadıklarını yaşamadan ölmeyeceksiniz. Katiller" diye bağırdı. Polis ekipleri mağdur yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.