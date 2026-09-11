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Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 gözaltı
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ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde bulunan cesetlerinde kurşun izleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde bulunan cesetlerinde kurşun izleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemede Hayriye Üykü'ye ait bazı altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu belirlendi.

Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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