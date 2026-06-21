Haberler

Baraj suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan mahalle, görünmez oldu

Baraj suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan mahalle, görünmez oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Yamula Barajı'nda suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Kuşçu Mahallesi, artan yağışlarla baraj gölünün dolması sonucu yeniden su altında kaldı. Mahalle muhtarı, minarenin su seviyesi 10 metre düştüğünde görülebildiğini ancak şu an sular altında olduğunu belirtti.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Kuşçu Mahallesi, son dönemle artan yağışlarla, baraj gölünün dolmasıyla yeniden su altında kaldı. Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Tunga, "Köydeki minaremiz, su seviyesi yaklaşık 10 metre düştüğü zaman açığa çıkar ama şu anda yağışların bol olmasından dolayı suyun altında" dedi.

Kocasinan ilçesindeki Kuşçu Mahallesi, 2003 yılında barajın inşa edilmesiyle su altında kaldı. Geçen süreçte Yamula Barajı'nın suyunun çekilmesiyle, baraj gölü altında kalan eski Kuşçu Mahallesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 9 yıl önce kalıntıları görülmeye başlanan Kuşçu Mahallesi, bu yılki yağışlarla baraj gölünün dolmasıyla yeniden su altında kaldı.

'HAYALLERİMİZ SULAR ALTINDA'

Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Tunga, "Köydeki minaremiz, su seviyesi yaklaşık 10 metre düştüğü zaman açığa çıkar ama şu anda yağışların bol olmasından dolayı suyun altında. Bizim hayallerimiz suyun altında. Karşıda hamamımız var. Çocukluğumuzda kullanırdı ama hala orada sıcak suyumuz var. Soğukta kar durmaz. Valimizin sayesinde her tarafımız ormanlık olacak. Fidanlar dikildi. İnşallah 10-15 sene sonra her taraf yemyeşil, eski adıyla 'Yeşil Kuşçu' olarak görünür. Çok aşırı yağış oldu. Bunun da her şeye faydası oldu. Ot çok fazla var. 20 sene sonra baraj kapaklarımız açıldı. Onlar açılmasaydı çok fazla su olurdu. Şu anda onlar açıldığı halde 2021'de böyle yükselmişti. Şu anda da aynı seviyeye geldi. Erciyes'ten dolayı Kayseri'de su sıkıntımız yok ama barajdan su kullanan çok şehrimiz var onlar için iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı