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Yamaç kenarına düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

Yamaç kenarına düşen vatandaşı itfaiye kurtardı
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BURSA'da, patika yolda yürürken dengesini kaybederek yamaç kenarına düşen kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

BURSA'da, patika yolda yürürken dengesini kaybederek yamaç kenarına düşen kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde meydana geldi. Patika yolda yürüyüş yapan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yamaç kenarına düştü. Düşmenin etkisiyle kayalık alanda mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşa ulaşan ekipler, güvenli bir şekilde yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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