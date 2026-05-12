Yalvaç'taki leylek yuvasında otlar yeşerdi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde elektrik direğinin tepesindeki leylek yuvasında, bu yıl leylekler tarafından kullanılmayan yuva içinde otların yeşermesi dikkat çekti. Yuvada biriken doğal atıklardan oluşan ortamda yeşeren otlar manzara oluşturdu.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı